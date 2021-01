"Pas de temps à perdre": Biden dévoile son plan de relance à 1.900 milliards de dollars

Joe Biden avait promis l'an dernier, durant la campagne électorale, de prendre plus au sérieux la crise sanitaire que ne l'a fait le président républicain Donald Trump. Le président élu a présenté, jeudi, un éventail de ressources sanitaires et d'aides économiques.

" Une crise de souffrance humaine profonde est à la vue de tous et il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons agir et nous devons agir maintenant", a-t-il déclaré, jeudi soir, lors d'un discours depuis Wilmington dans le Delaware, où il réside. Face à l'ampleur de la crise économique, "on ne peut pas se permettre de rester les bras croisés".

Les détails du plan

Son plan de 1.900 milliards de dollars (1.562 milliards d'euros) comprend environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages, quelque 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux municipalités les plus gravement touchées par la crise sanitaire et 415 milliards de dollars destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le Covid-19.