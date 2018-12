Patrick Shanahan ou quand Mr Fix-it prend la tête du Pentagone

L’annonce est tombée dimanche, dans un Tweet lapidaire et matinal, comme le président des Etats-Unis les affectionne. Patrick Shanahan, 56 ans, numéro deux du Pentagone, devient le nouveau ministre de la Défense. Le protégé de Donald Trump prend la tête de la plus grande administration américaine, deux mois plus tôt que prévu, suite à la démission anticipée de Jim Mattis.