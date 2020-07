"Patriotique": Donald Trump défend finalement le port du masque

Le Président des États-Unis a pris position pour le port du masque sur Twitter et s'apprête à reprendre ses conférences de presse alors que la pandémie bat toujours son plein.

"Beaucoup de gens disent qu'il est patriotique de porter un masque quand il est impossible d'exercer la distanciation sociale. Et personne n'est aussi patriote que moi, votre président préféré ", a-t-il écrit dans un tweet illustré par une photo de lui-même portant un masque.

Le président américain a longtemps affiché une position ambiguë sur cette question sensible, et n'est apparu en public avec un masque pour la première fois que le 11 juillet, plusieurs mois après le début de la pandémie qui a fait plus de 140.000 morts aux Etats-Unis.