Pékin et Washington annoncent des progrès dans les négociations commerciales

"Sincères, précises et fructueuses" : voici comment sont qualifiées, par la délégation chinoise, les discussions entre Pékin et Washington. La Chine et les Etats-Unis ont ainsi fait état de progrès importants à l'issue de négociations bilatérales à Washington, à un mois de la fin de la trêve dans leur guerre commerciale au potentiel dévastateur pour l'économie mondiale. Mais de nombreux points litigieux restent encore à régler pour enterrer définitivement la hache de guerre.

A quand l'accord?

Le négociateur en chef américain, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se rendront mi-février en Chine pour la prochaine série de négociations. En revanche, la rencontre envisagée entre les deux présidents "dans un avenir proche" pour régler "certains des points les plus difficiles" n'est pas encore organisée, a indiqué Trump. La rencontre entre Trump et Xi pourrait avoir lieu après le sommet prévu fin février entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, selon les médias américains. Donald Trump a aussi souligné qu'il comptait conclure "un vrai accord" abordant tous les contentieux.