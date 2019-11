Pete Buttigieg, le démocrate qui monte

Lors du débat démocrate de mercredi, Pete Buttigieg, en hausse dans les sondages, a tenté de convaincre qu’il pouvait endosser le costume de président des États-Unis. De quoi faire de l’ombre aux favoris Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders.

Les sondages sourient à Pete Buttigieg ces derniers jours. Le jeune maire de South Bend, dans l’Indiana, est passé en tête des intentions de vote dans les États de l’Iowa et du New Hampshire, les premiers à voter lors des primaires démocrates. Même si ces chiffres ne prédisent en rien une victoire finale, et si Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders restent des favoris solides, ils étaient suffisants pour faire de lui une cible lors du débat démocrate organisé à Atlanta mercredi soir.

Manque d’expérience

Plusieurs candidats ont attaqué ce centriste de 37 ans, élu maire par quelques milliers de voix seulement, sur son manque d’expérience politique. "Je pense que l’expérience devrait compter", a ainsi plaidé la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar qui se targue d’avoir réussi à faire passer de nombreuses lois au Congrès et d’avoir remporté plusieurs scrutins dans des États tiraillés entre démocrates et républicains. Joe Biden, lui, a rappelé qu’en tant qu’ex-vice président, il dispose de la plus solide expérience en matière de diplomatie. "Tous les dirigeants étrangers me connaissent", s’est vanté le candidat de 77 ans.

L’avantage de provenir du Midwest

Pete Buttigieg a rétorqué que "l’expérience de Washington n’est pas la seule qui compte". "Il y a plus de 100 ans d’expérience de Washington sur cette scène, et où en est notre pays?" Il a mis en avant son expérience de terrain, proche des préoccupations quotidiennes des Américains. Mais aussi le fait qu’il ait été élu dans le Midwest, zone de prédilection pour le républicain Donald Trump. "Nous avons besoin de quelqu’un qui puisse lui faire face, quelqu’un qui vienne vraiment des communautés qu’il cherche à séduire", a-t-il argué. Il a d’ailleurs appelé les agriculteurs, qui ont massivement voté pour le milliardaire en 2016 et qui souffrent de la guerre commerciale avec la Chine, à rejoindre son camp.

L’électorat afro-américain convaincu

Plus que l’expérience politique, c’est sa capacité à séduire l’électorat afro-américain qui a été mise en doute. En Caroline du Sud, par exemple, moins de 1% des Noirs comptent voter pour lui, tandis qu’ils sont 44% à soutenir Joe Biden. "Le prochain président, a lancé ce dernier, devra aller dans des États comme la Géorgie et la Caroline du Sud pour obtenir une majorité au Sénat. Et c’est ce que je ferai."

"J’accepte le défi d’aller à la rencontre des électeurs noirs des États-Unis qui ne me connaissent pas encore", a affirmé Pete Buttigieg, conscient du chemin qu’il lui reste à parcourir. Pour établir un lien avec cet électorat, il a tenté un parallèle: son homosexualité, pense-t-il, lui permet de comprendre certaines souffrances d’une communauté noire trop souvent discriminée. "Bien que je n’aie jamais été discriminé en raison de ma couleur de peau, j’ai expérimenté le fait de parfois me sentir comme un étranger dans mon propre pays", a-t-il confié, promettant de se battre "pour ceux dont les droits sont menacés chaque jour, même s’ils ne vivent pas la même expérience que moi".