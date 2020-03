Pete Buttigieg se retire, l'horizon de Biden s'éclaircit

Pete Buttigieg s'est retiré de la course à l'investiture démocrate pour l'élection de novembre prochain aux États-Unis. Il a dit ne plus voir de chances de victoire au lendemain du large succès de Joe Biden en Caroline du Sud.

"Notre objectif a toujours été d'aider à rassembler les Américains pour battre Donald Trump", a déclaré Pete Buttigieg, premier candidat ouvertement homosexuel dans la course à la Maison-Blanche. Il n'a pas eu d'autre choix que de se retirer et "d'aider à rassembler" le parti a-t-il expliqué. Il s'était positionné comme un modéré, mettant en garde contre les excès de l'aile gauche du parti, incarnée par Bernie Sanders. Il l'avait remporté d'un cheveu face à lui dans l'Iowa et était arrivé deuxième dans le New Hampshire. Mais il a subi une sévère défaite lors des primaires en Caroline du Sud, montrant sa difficulté à mobiliser au sein de l'électorat noir, essentiel pour qu'un démocrate remporte la Maison-Blanche.