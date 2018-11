Plus de 600 personnes portées disparues en Californie

Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage la Californie est monté à 631 personnes. Et il y a déjà au moins 63 morts.

Pour rappel, cet incendie s'était déclaré il y a une semaine et a réduit en cendres la ville de Paradise, située dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco, et qui comptait 27.000 habitants. Près de 12.000 structures, soit la quasi-totalité des bâtiments de Paradise, principalement des habitations, ont été détruites dans et autour de la ville en quelques heures après l'arrivée des flammes le 8 novembre.