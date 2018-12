Pour John Kelly, l'administration Trump ne veut pas un mur au sens propre

Depuis samedi 22 décembre à minuit, une partie du gouvernement fédéral des Etats-Unis est gelé. Donald Trump voulait 5 milliards de dollars pour commencer à construire un mur antimigrants à la frontière avec le Mexique. Faute d’une majorité suffisante au Sénat, il n’a pas pu les obtenir et, en l’absence d’un consensus sur le budget au Congrès, une partie des agences qui relèvent de l’Etat fédéral ne sont plus financées. Cette situation devrait se prolonger jusqu’à ce que les membres de la Chambre des représentants et les sénateurs élus lors des élections de mi-mandat de novembre prennent leurs sièges le 3 janvier prochain.