Pourquoi Trump propose de reporter la présidentielle...

Le président américain évoque un report du scrutin de novembre. Une requête impossible qui lui permet de délégitimer d'avance une possible défaite.

Sans être une surprise totale, c'est un événement inédit: le président américain a évoqué ce jeudi un possible report du scrutin présidentiel du 3 novembre. Alors que Donald Trump est confronté à des sondages très défavorables à moins de cent jours de la date fatidique, il a prétendu dans un tweet que le scrutin serait "le plus frauduleux de l'histoire" avant de poser cette question qui secoue la planète politique américaine: "Reporter l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité???" Il réalise ainsi la prédiction que son rival Joe Biden avait faite en avril, "il va essayer de faire reporter les élections d'une manière ou d'une autre" - affirmation que le locataire de la Maison Blanche avait alors qualifié de "propagande" démocrate. Mais au fait, est-il possible de la reporter cette immuable date de scrutin ?