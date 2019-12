Pourquoi l'impeachment bloque aux portes du Sénat

En bloquant la transmission des articles d’impeachment au Sénat, la speaker démocrate fait pression sur les républicains. Décryptage en quatre questions.

1/ Comment fonctionne un procès en destitution?

La Constitution américaine prévoit que l’impeachment soit voté à la Chambre des représentants et que le procès du Président soit organisé au Sénat. Mais elle ne précise pas comment, si ce n’est que le chef de la Cour suprême doit présider les débats. C’est le Sénat qui fixe ses propres règles, comme le rappelait à L’Echo le professeur de droit constitutionnel Frank Bowman en octobre: "On ne sait pas exactement combien de temps le procès peut durer, ni si les preuves sont présentées par des témoins à la barre ou par des documents. À la fin, il y a un vote. À moins que les articles d’impeachment soient approuvés par deux tiers des sénateurs présents, il n’y a pas de condamnation et le Président reste en place."

La mascarade d’impeachment de Pelosi est tellement pathétique qu’elle a peur de la présenter au Sénat. Donald Trump Président des États-Unis

Les démocrates ont réclamé que plusieurs témoins, notamment dans la garde rapprochée de Donald Trump, soient entendus. Ils ont essuyé un refus net de Mitch McConnell. Le patron des républicains au Sénat a clairement choisi son camp alors que la Constitution oblige les sénateurs à prêter un serment d’impartialité avant de juger un cas d’impeachment. Mitch McConnell a même prévenu qu’il souhaitait se coordonner avec l’avocat de la Maison Blanche pour organiser un procès expéditif, menant à l’acquittement du Président.

2/ Pourquoi ça bloque?

Nancy Pelosi, la patronne démocrate de la Chambre des représentants, fait pression pour un "procès équitable". Pour que ce dernier démarre au Sénat, la Chambre des représentants doit transmettre les articles d’impeachment – les chefs d’accusation contre le Président – à la chambre haute. Pour ce faire, elle vote une résolution désignant des émissaires qui doivent présenter oralement les charges aux sénateurs. Nancy Pelosi a prévenu ce jeudi qu’elle ne désignerait pas ces "House managers" tant qu’elle n’y verrait pas plus clair sur les règles du procès au Sénat: "Quand on en aura une meilleure idée, alors on saura le nombre de managers qu’on y envoie et qui on choisira." Le mystère du calendrier s’épaissit: la Chambre doit marquer une pause pour les fêtes et reprendre ses activités le 7 janvier.

3/Comment réagissent les républicains?

"Nancy Pelosi sent que sa mascarade d’impeachment est tellement pathétique qu’elle a peur de la présenter au Sénat", a raillé Donald Trump ce jeudi. Mitch McConnell a dit peu ou prou la même chose. "Si la speaker veut garder ses articles d’impeachment, ça nous va", a-t-il lâché aux journalistes. Il a ajouté qu’il ne voyait pas comment cette manœuvre pouvait bénéficier politiquement aux démocrates.

La presse américaine affirmait cependant ce jeudi que les avocats de Donald Trump tentaient de trouver un moyen de passer en force si la Chambre des représentants persistait dans son blocage.

4/ Pourquoi est-ce un pari risqué pour les démocrates?

D’un côté, la manœuvre agace le milliardaire: son impeachment vient d’être voté et il ne s’effacera jamais. Un acquittement le plus rapide possible au Sénat lui permettrait donc de sauver la face tout en montrant un front républicain uni à ses électeurs en vue de 2020. Nancy Pelosi le sait et elle appuie là où ça fait mal en espérant récolter quelques concessions de Mitch McConnell. D’autant plus que les témoignages de conseillers de Donald Trump qu’elle réclame seraient accueillis favorablement dans l’opinion. En effet, 64% des électeurs républicains sont pour leur audition au Sénat, selon un sondage récent.