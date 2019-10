Premier vote formel jeudi dans l'enquête en vue de destituer Trump

La Chambre américaine des représentants votera cette semaine pour la première fois en séance plénière sur une résolution formalisant l'enquête en vue de destituer Donald Trump et autorisant des auditions publiques. C'est ce qu'a annoncé ce lundi sa présidente démocrate Nancy Pelosi. Le vote se tiendra jeudi. "Nous présenterons cette semaine dans l'hémicycle une résolution qui réaffirme l'enquête en cours ", a écrit Nancy Pelosi dans une lettre adressée à son groupe parlementaire.

Le texte "établit la procédure pour des auditions ouvertes aux Américains" et "énonce les droits garantis au président et à sa défense", précise-t-elle. Les républicains réclamaient depuis des semaines un vote formel pour marquer le début de l'enquête annoncée fin septembre et menée à huis clos par des commissions de la Chambre, à majorité démocrate.