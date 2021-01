Quand Donald Trump demande de trouver des bulletins à son nom...

Donald Trump et Joe Biden se rendent ce lundi en Géorgie. Ils vont y soutenir leurs candidats dans une double élection sénatoriale, qui aura lieu mardi . L'enjeu de celle-ci est majeur: l'issue du scrutin pourrait faire basculer le contrôle du Sénat dans le camp démocrate. Joe Biden, qui entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier, détiendrait alors une majorité parlementaire dans les deux chambres du Congrès.

Établir un pronostic est compliqué . La Géorgie n'a pas élu de démocrate au Sénat depuis 20 ans, mais Joe Biden s'y est imposé lors de la présidentielle. Si les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff remportent l'élection, républicains et démocrates auront 50 sièges chacun. Mais la future vice-présidente, la démocrate Kamala Harris, aurait le pouvoir de départager les votes en tant que présidente du Sénat.

Un appel hallucinant...

Mais l'enjeu est aussi symbolique. La Géorgie est toujours le théâtre d'une lutte entre Donald Trump et Joe Biden, deux mois après la présidentielle, l'actuel président refusant toujours de concéder sa défaite face au démocrate. Et ce, malgré les audits, nouveaux comptages et multiples décisions des tribunaux qui n'ont pas été en son sens...