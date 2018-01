Quand New York œuvre au réchauffement des relations avec Cuba

A Cuba, impossible de passer à côté d'une sculpture ou d'un portait de feu José Marti , fondateur en 1892 du 'Parti Révolutionnaire Cubain'. Fidel Castro en a fait le plus grand martyr de la lutte pour l'indépendance qui opposa fin du 19e siècle l'armée libératrice cubaine aux forces de l'empire colonial espagnol. Nous sommes alors dans ce qui s'appelle la Guerre de 95 et les troupes cubaines vont recevoir l'appui d'un puissant voisin pour mater l'armée espagnole: les Etats-Unis sont venus seconder les Cubains.

Ce lien historique fort avec les Etats-Unis est matérialisé par la présence d'une statue de José Mari dans Central Park à New York. Une réplique de cette statue a été offerte aux Cubains par la ville américaine. Elle a été dévoilée ce dimanche sur une place de La Havane, et ce malgré les relations tendues entre les Etats-Unis et Cuba.

"Une période difficile avec le président Trump"

Ce rendez-vous manqué entre les deux pays montre une nouvelle fois que les relations sont tendues entre les deux voisins. Washington et La Havane traversent la période la plus difficile de leur relation depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2015 sous la présidence de Barack Obama, et après un demi-siècle de défiance. Pour ne rien arranger, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a, début novembre, procédé à la mise en place de nouvelles sanctions contre l'île. Donald Trump a alors réinstauré des mesures en vigueur durant plusieurs décennies et qui avaient été en partie retoquées par son prédécesseur.