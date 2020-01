Quand Trump raconte la frappe contre Soleimani

Le président américain a conté devant un parterre de donateurs les détails de l'attaque visant le général iranien Qassem Soleimani. "Et puis soudain, 'boom'. 'Ils ne sont plus là, Monsieur.'"

"Il méritait qu'on le frappe durement"

Donald Trump a ensuite reproduit la scène, imitant les militaires qui s'adressaient à lui alors qu'il suivait l'opération en simultané depuis les Etats-Unis. "Ils ont dit: 'Monsieur -- et vous savez, ça vient de caméras à des kilomètres dans le ciel. Ils sont ensemble, Monsieur (...) Ils ont deux minutes et onze secondes à vivre. Ils sont dans la voiture. Ils sont dans un véhicule blindé qui est en marche. Monsieur, ils ont environ une minute à vivre, Monsieur... 30 secondes, 10, 9, 8...' Et puis soudain, 'boom'. 'Ils ne sont plus là, Monsieur.'"