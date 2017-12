Que se passe-t-il en Iran?

L'Iran connaît de nouvelles manifestations contre le pouvoir. Deux personnes ont été tuées, des dizaines arrêtées et des bâtiments publics attaqués. Il s'agit des plus importantes manifestations depuis le mouvement de contestation contre la réélection de l'ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009, qui avait été violemment réprimé. Mais désormais, les racines de la colère sont avant tout économiques et sociales.