Quelles conséquences des inculpations d'ex-conseillers sur la présidence de Trump?

Et pour cause, les échéances électorales de mi-mandat approchent. La crainte que ces revers judiciaires pèsent sur le résultat de ce scrutin de novembre grandit à l'heure même où la majorité républicaine de 23 sièges à la Chambre des représentants apparaît menacée. Une victoire des démocrates limiterait en effet la capacité de Trump à mettre en oeuvre son programme tout en relançant la petite musique d'une procédure d'"impeachment" , qui avait perdu en intensité ces derniers temps.

Le débat autour d'une éventuelle destitution se nourrira en tout état de cause du fait que Cohen affirme que Trump s'est lui-même rendu coupable d'un crime et que l'avocat de son ancien conseil, Lanny Davis, a assuré que son client serait "plus que ravi" de dire tout ce qu'il sait. L'opposition s'est engouffrée dans la brèche. "Les Américains ont le droit d'obtenir des réponses sur le rôle du Président dans ces actes de corruption et criminels", a déclaré la représentante démocrate Rosa De Lauro.