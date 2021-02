Régis Dandoy, politologue: "L'impeachment de Trump était une erreur stratégique"

Le 6 janvier dernier, les supporters de Donald Trump prenaient de force le Capitole, galvanisés par un discours du président sortant. Les violences provoquèrent la mort de cinq personnes, et une tempête politique sans précédent, à deux semaines de l'investiture de Joe Biden. Accusé d' "incitation à l'insurrection", Donald Trump a été acquitté samedi par le Sénat .

57 sénateurs ont voté pour un verdict de culpabilité et 43 contre. La majorité des deux tiers nécessaire à la condamnation n'a pas été atteinte. Sept sénateurs républicains ont basculé contre Trump. C'est six de plus que lors de son premier impeachment. C'est la première fois qu'un nombre aussi important de sénateurs vote contre un président de son propre camp lors d'un impeachment. Mais cela reste insuffisant.