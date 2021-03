Rencontre au sommet très tendue entre la Chine et les USA

Première rencontre de haut niveau tendue entre les Etats-Unis et la Chine. Les critiques ont volé, les Etats-Unis disant attendre t un changement d'attitude de la Chine.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontre, pendant deux jours en Alaska, ses homologues chinois, le plus haut responsable du Parti communiste pour la diplomatie, Yang Jiechi, et le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. La Chine avait promis, avant la rencontre, de ne faire aucun compromis .

Les États-Unis et la Chine ont vivement critiqué leurs politiques respectives jeudi, les États-Unis ont accusé la Chine de "démagogie" et de violer le protocole de la réunion, disant attendre un changement d'attitude de la Chine. Côté chinois, on disait espérer rétablir des relations moins amères avec les États-Unis. Le ton était donné...