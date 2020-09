Révélations explosives sur les impôts de Trump

Une enquête du New York Times publie des informations sur 20 ans de déclarations fiscales de Donald Trump. Le président américain n'aurait payé que 750 dollars d'impôts fédéraux l'année de son élection.

Le président américain Donald Trump a versé des montants extrêmement faibles en impôts sur le revenu ces dernières années, les lourdes pertes de ses entreprises ayant compensé des centaines de millions de dollars de revenus, selon le New York Times, citant des déclarations de revenus.

Le quotidien dit avoir obtenu des déclarations de revenus couvrant plus de deux décennies pour Donald Trump et des sociétés au sein de son empire. Il a précisé n'avoir aucune information sur les déclarations personnelles de revenus de Trump pour 2018 et 2019.