Revers embarrassants pour Trump

Plusieurs candidats républicains soutenus par Donald Trump ont essuyé d'embarrassantes défaites pour le président américain lors d'élections partielles, à moins d'un an de la présidentielle américaine.

"Si on perd, cela envoie un très mauvais message (...) vous ne pouvez pas laisser cela m'arriver", avait lancé Donald Trump lundi soir à la foule de quelque 20.000 personnes rassemblée dans une salle du Kentucky. Des paroles prémonitoires. Car vingt-quatre heures plus tard, c'est le candidat démocrate qui a arraché la victoire au gouverneur sortant, un républicain. Une victoire courte, mais retentissante. Si le résultat du scrutin est un revers pour Trump, qui bénéficie toujours d'une certaine cote de popularité dans le Kentucky, cette défaite semble cependant davantage liée à la personnalité de Bevin, lequel a été centre de querelles avec les syndicats et les enseignants.