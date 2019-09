Rohani refuse de négocier avec Trump

Il n'y aura aucune discussion bilatérale entre les Etats-Unis et l'Iran, prévient le président iranien Hassan Rohani. Mais il n'exclut pas la tenue de négociations multilatérales.

"Nous l'avons dit plusieurs fois et nous le répétons: aucune décision (n'a été prise) de tenir des négociations bilatérales avec les Etats-Unis", a déclaré le président iranien. "Par principe, nous ne voulons pas de négociations bilatérales avec les Etats-Unis."

Le format 5+1 correspond aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Chine, Grande-Bretagne, Etats-Unis, France et Russie) plus l'Allemagne, soit les six pays qui avaient négocié cet accord.