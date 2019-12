Ryan Kaji, 8 ans, en tête des YouTubeurs

La chaîne YouTube qui met en scène le jeune Américain Ryan Kaji, 8 ans, a rapporté 26 millions de dollars en un an, selon le magazine Forbes, qui le place en tête de son classement des YouTubeurs publié mercredi. La chaîne du jeune garçon, de son vrai nom Ryan Guan, arrivait déjà en tête de la plateforme vidéo de Google l’an dernier, avec 22 millions de dollars , toujours selon Forbes.

"Ryan’s World", lancée en 2015 par les parents de Ryan, qui n’avait alors que 3 ans, compte 22,9 millions d’abonnés. Elle s’appelait initialement "Ryan ToysReview" et comprenait de nombreuses vidéos du petit garçon en train d’ouvrir des paquets cadeaux et de s’amuser avec ses nouveaux jouets. Plusieurs d’entre elles ont dépassé le milliard de visionnages et au total la chaîne approche des 35 milliards de vues depuis sa création, selon les données du site spécialisé Social Blade.