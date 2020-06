Samedi de manifestations contre le racisme aux Etats-Unis

Washington, Philadelphie, New York: des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté samedi dans une atmosphère apaisée contre le racisme et les brutalités policières lors d'une journée marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd.

Sur l'imposant grillage dressé devant la résidence de Donald Trump ont été accrochées les têtes de George Floyd, Michael Brown, Trayvon Martin, Breonna Taylor, des Afro-Américains tous morts aux mains de la police américaine ces dernières années . Depuis la Maison Blanche, où il passe le week-end, Donald Trump a poursuivi son intense activité sur Twitter sans évoquer les manifestations. Jusqu'à samedi soir du moins. Quand il a tweeté que la foule avait été "beaucoup moins importante que prévu à Washington", après avoir de nouveau prôné un peu plus tôt "la loi et l'ordre".

"No Justice, No Peace"

Dans une ambiance très familiale, les manifestants ont entonné tour à tour classiques du soul et slogans politiques comme "No Justice, No Peace, No racist Police", profitant des bouteilles d'eaux glacées distribuées par de nombreuses associations.