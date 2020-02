Sanders double Biden, Bloomberg bondit, selon deux sondages

• L'enquête d'opinion Ipsos/Reuters montre que 17% des démocrates et indépendants interrogés soutiennent Biden , soit une baisse de cinq points de pourcentage par rapport à un sondage similaire réalisé la semaine passée, avant les caucus de l'Iowa, où il n'est arrivé que quatrième. Il s'agit du plus bas niveau enregistré dans ce sondage pour celui qui était considéré jusqu'à très récemment comme le favori de la primaire démocrate.

Bernie Sanders fait, quant à lui, la course en tête avec 20% des intentions de vote (+1 point en une semaine), alors que l'ancien maire de New York Michael Bloomberg bondit de six points de pourcentage à la troisième place (15%). La sénatrice progressiste du Massachusetts Elizabeth Warren est donnée à 11% et l'ancien maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg à 8%.