Sanders favori dans le New Hampshire, Buttigieg attendu au tournant...

Pete Buttigieg , lui, a empoché le plus grand nombre de délégués. C’est du moins ce qui ressort des chiffres publiés dimanche, auxquels plus personne ne se fie vraiment. Une certitude: son score a fait beaucoup de mal à Joe Biden , le favori au niveau national.

Pete Buttigieg chasse en effet sur les terres modérées de l’ex-vice-président de Barack Obama, et propose de "tourner la page" des vieilles recettes politiques de Washington. Le septuagénaire, piqué au vif, a diffusé ce weekend une publicité dans laquelle il attaque directement son jeune rival. Il compare ainsi les défis qu’il a dû relever en tant que vice-président à ceux, de fait moins glorieux (illumination des ponts ou rénovation des trottoirs), de l’ex-maire de South Bend, petite ville dans l’Indiana. "Que le vice-président décide de diffuser ce spot en dit plus sur sa position actuelle dans la course que sur la perspective de Pete en tant que maire et vétéran", a réagi la campagne de Pete Buttigieg.

"Révolution ou statu quo"

"Progressiste, mais modérément"

La proposition d’assurance santé publique universelle de Bernie Sanders a convaincu de nombreux autres candidats qui l’ont à leur tour adoptée. "C’est lui qui a fixé la barre du progressisme 2016, on ne peut pas lui retirer ça", reconnait Lacy Long, un habitant de Manchester. "Je m’inquiète en revanche de son éligibilité. À plus de 70 ans, j’ai fait un tour d’horizon des candidats progressistes et je réalise que, dans cette élection en particulier, il est plus important d’avoir un candidat qui parle au plus grand nombre qu’un candidat qui corresponde à mes idées précises. Pete Buttigieg est progressiste, mais modérément."