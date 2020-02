Sanders remporte la primaire du New Hampshire, Biden loin derrière

L'Iowa, où Buttigieg avait gagné, et le New Hampshire ne distribuent qu' un tout petit nombre de délégués sur les 1.991 nécessaires pour décrocher l'investiture du parti en juillet. Mais ces deux petits États représentent d'importants tremplins dans la longue route qui mène à la présidentielle.

Ils jettent l'éponge

Neuf candidats sont donc encore en lice pour défier Donald Trump le 3 novembre. Et ces dix derniers jours, des mouvements importants semblent s'être opérés dans les rapports de forces. Les résultats du New Hampshire devraient donner un grand élan à Sanders et Buttigieg avant les prochains votes des primaires: le Nevada le 22 février puis la Caroline du Sud le 29 février. C'est là que Joe Biden jouera la suite de sa campagne. En piteuse position, il a quitté le New Hampshire avant même l'annonce des résultats pour se rendre directement en Caroline du Sud. L'ancien vice-président de Barack Obama y est donné très largement favori, car il bénéficie de forts soutiens dans la population noire, majoritaire parmi les électeurs démocrates de cet État.