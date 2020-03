Spectaculaire retour en force de Joe Biden lors du Super Tuesday

Joe Biden remporterait les primaires dans huit Etats. Cependant l'actuel favori de la course à l'investiture, Bernie Sanders, est donné victorieux en Californie, dans le Vermont et le Colorado.

Du Maine à la Californie, plusieurs millions d'Américains se sont rendus aux urnes pour participer à la désignation de l'adversaire de Donald Trump qui briguera le 3 novembre un deuxième mandat de quatre ans. Et Joe Biden a effectué un spectaculaire retour en force dans la course à l'investiture démocrate pour affronter Donald Trump, même si son rival Bernie Sanders a résisté , laissant augurer d'un âpre et long combat.

Huits Etats au moins pour Biden

Je vous le dis avec une confiance absolue: nous allons emporter la primaire démocrate et nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de ce pays.

Claque pour Bloomberg

Ces scrutins en série marquent aussi l'entrée en lice de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Le candidat milliardaire, qui avait décidé de faire l'impasse sur les quatre premières étapes du marathon, soumet pour la première fois son nom au suffrage des électeurs démocrates et indépendants. Et c'est une fameuse claque pour lui. Très loin derrière ses adversaires, il a en particulier obtenu des résultats médiocres en Virginie, Etat emblématique sur lequel il avait lourdement investi. Il n'a décroché le soutien que du petit territoire des Samoa américaines (six délégués). "J'ai besoin de votre aide et j'ai besoin de vos votes", a-t-il lancé depuis West Palm Beach, en Floride, sur fond de spéculations croissantes sur son retrait imminent de la course.