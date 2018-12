Stephen Curry, qui doutait de la mission sur la Lune, ira voir la NASA

" Ensuite, j’ai protesté en silence contre la stupidité des gens qui ont pris ça au premier degré et se sont dit: oh mon Dieu, c’est un complotiste qui ne croit pas à l’atterrissage sur la Lune ", a poursuivi le basketteur.

Après les propos de Curry, la NASA avait suggéré au triple champion NBA de se rendre au centre spatial à Houston. "Vu les réactions que ça a suscitées, je vais accepter l’invitation. Je vais m’instruire sur tout ce que fait la NASA et mettre en lumière leur travail immense depuis tant d’années", a indiqué le double "MVP". "J’espère que les gens comprendront que l’instruction est une forme de pouvoir, que s’informer est une forme de pouvoir. Et que tous les gamins qui sont suspendus à la moindre de nos paroles comprendront qu’il ne faut pas croire quelque chose juste parce que quelqu’un l’a dit. Il faut faire ses devoirs et comprendre ce à quoi on croit", a estimé Curry.