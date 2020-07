Talonné par Joe Biden, Donald Trump change de stratégie...

Le président américain recommande désormais de porter un masque et reconnait la gravité du coronavirus. Un revirement stratégique dont la durée est incertaine.

Donald Trump a fini par déclarer forfait dans la bataille du masque. Son discours ambigu sur le sujet pendant de longs mois, alors que beaucoup de ses partisans refusent d’en porter, n’a pas payé dans les sondages. Une grande majorité d’Américains sont mécontents de sa gestion de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 140.000 morts aux États-Unis. De plus en plus distancé par Joe Biden, le président américain, poussé par des élus républicains inquiets, a donc changé de stratégie.

Lundi, il est apparu en public masqué pour la première fois, affirmant qu’il s’agissait là d’un "geste patriotique". Mardi, il a recommandé à ses compatriotes de porter ce bout de tissu en public dès que la distanciation physique n’est pas possible. Reste à savoir si ses partisans, attachés à leur liberté individuelle, le suivront, après des semaines de politisation de la question du masque.

Remaniement

Lors du meeting du républicain à Tulsa, en juin, quasiment personne n’en portait. La gestion catastrophique de cet événement, où le public était beaucoup moins important que prévu et qui s’est soldé par une recrudescence des cas de Covid-19 à Tulsa, a provoqué un remaniement à la tête de la campagne. Le numéro Un, Brad Parscale, est retourné s’occuper de la stratégie digitale et a été remplacé par un autre artisan de la victoire de 2016, Bill Stepien.

"La situation va probablement, malheureusement, empirer avant de s’améliorer." Donald Trump Président américain

Ce dernier n’est peut-être pas étranger au récent changement de discours du président. Contrairement à sa tendance à minimiser la gravité de la crise sanitaire, Donald a aussi prévenu mardi que la situation allait "probablement, malheureusement, empirer avant de s’améliorer". Son intervention face à la presse a duré à peine 27 minutes et il s’en est tenu au script et au thème du virus, contrairement à son habitude.

Combien de temps?

Combien de temps sa nouvelle équipe parviendra-t-elle à canaliser ce président habitué à écouter ses propres instincts? Son revirement stratégique sera-t-il suffisamment solide pour être pris au sérieux? Lundi soir, après sa photo de lui masqué postée sur Twitter, Donald Trump a été aperçu, visage découvert, plaisanter avec des invités au Trump Hotel de Washington.

De leur côté, les démocrates cherchent à montrer qu’ils ne sont pas dupes. "Trump dit que porter un masque est "patriotique". Il peut le prouver en ordonnant de le porter au niveau national", a ainsi écrit mercredi la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, dans une tribune dans le New York Times. Une mesure que le milliardaire refuse de mettre en place.

"La loi et l’ordre"

Donald Trump manie aussi une autre recette pour rattraper son retard face à Joe Biden. Il se présente en défenseur de "la loi et l’ordre" face à "l’anarchie". Depuis le début des manifestations antiracistes, il peint le tableau très exagéré de villes démocrates en plein chaos. Il a envoyé des agents fédéraux mater la contestation à Portland et menace de faire de même dans d’autres villes comme New York et Chicago.