Tout ce que vous voulez savoir sur le procès en destitution de Trump

Les acteurs clés de la procédure en impeachment

Adam Schiff et les "house managers"

Ce démocrate, chef de la commission du Renseignement à la Chambre des représentants, a été le visage de l’enquête ukrainienne pendant des mois. Sa nomination en tant que chef des "house managers", sortes de procureurs qui viendront défendre les arguments des démocrates face au Sénat, enrage la Maison-Blanche qui aurait plutôt voulu le voir à la barre des témoins. Avant d’entrer en politique, Adam Schiff a été procureur fédéral pendant six ans à Los Angeles. Il a notamment supervisé l’affaire du premier agent du FBI poursuivi pour espionnage.

Adam Schiff sera entouré de six autres "house managers", choisis avec soin par la speaker démocrate Nancy Pelosi: Jerry Nadler, représentant de New York, Zoe Lofgren (Californie), Hakeem Jeffries (New York), Val Demings (Floride), Jason Crow (Colorado) et Sylvia Garcia (Texas). Hommes, femmes, Noirs, Blancs et Latinos, représentants d’États progressistes ou plus modérés: le panel marque par sa diversité. Surtout, l'expérience de ces élus dans le monde de la justice, de la police ou dans les précédentes procédures d’impeachment en fait des procureurs solides.

Pat Cipollone

L’avocat de la Maison-Blanche va diriger l’équipe de défense du Président lors du procès. Il a fait carrière dans le droit commercial, et certains dans son camp s’interrogent sur ses compétences d’orateur. Il a estimé que l’enquête était "inconstitutionnelle et illégitime". L'avocat Alan Dershowitz, célèbre constitutionnaliste, et l’ex-procureur Kenneth Starr, qui s'est fait connaître pour son enquête sur la relation extra-conjugale entre Bill Clinton et Monica Lewinsky, feront partie de l’équipe de défense de Trump.

John G. Roberts Jr.

Le président de la Cour suprême des États-Unis sera chargé de présider le procès. Il est considéré comme le plus au centre des neuf sages de son institution. Il aura un bureau au Capitole pendant la durée de la procédure tout en gardant un œil sur les dossiers de la Cour suprême.

Mitch McConnell

Le patron des républicains au Sénat tire les ficelles du procès. Élu dans le très conservateur Kentucky, ce fin stratège a déjà signalé qu’il était du côté de Donald Trump. Selon lui, l’impeachment voté par les démocrates n’est qu’une vaste blague. Ce juriste de 77 ans n’a jamais été terriblement charismatique ou populaire, mais il est resté fidèle au poste chez les républicains tout au long de sa carrière.