Trois nouvelles victoires pour Joe Biden

D'après les projections de l'institut Edison Research et des principales chaînes de télévisions américaines, l'ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, est donné largement en tête en Floride et en Illinois, et victorieux en Arizona, dont les bureaux de vote ont fermé plus tard. Joe Biden a été soutenu par un large éventail d'électeurs démocrates et indépendants, d'après les sondages de sortie des urnes réalisés par l'institut Edison Research. Les électeurs âgés de 18 à 44 ans représentent la seule catégorie démographique majeure ayant soutenu Bernie Sanders en Floride et en Illinois.