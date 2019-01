Trois semaines de shutdown et toujours pas de compromis

La situation est au point mort. Donald Trump ne compte pas " céder d’un millimètre " sur sa promesse de construire un mur à la frontière avec le Mexique. De leur côté, les démocrates, qui jugent ce mur "immoral" et inefficace, exhortent le Président à rouvrir le gouvernement, et à arrêter de prendre les Américains en "otages".

Une barrière en acier

Le locataire de la Maison-Banche, en visite à McAllen au Texas où il a rencontré des représentants des forces de l’ordre et participé à une table ronde sur la sécurité aux frontières, a réitéré sa volonté de construire "une barrière en acier". Il a également ajouté que les 5,7 milliards de dollars demandés au Congrès serviraient, en plus du mur, à payer des agents de sécurité supplémentaires à la frontière, du matériel médical et des équipements destinés à détecter le trafic de drogues.