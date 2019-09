Trump a bien demandé au président ukrainien d'enquêter sur Biden

"On parle beaucoup du fils de Biden et du fait que Biden ait arrêté l'enquête et beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet, donc cela serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus", a dit Donald Trump à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lors d'un échange téléponique le 25 juillet, et rendu public par la Maison-Blanche ce mercredi.