Trump a perdu sa double majorité, et maintenant?

Les électeurs américains ont décidé de mieux contrôler leur président républicain en faisant basculer la Chambre des représentants dans le camp démocrate. Mais Donald Trump pourra cependant encore compter sur le soutien d’une majorité républicaine au Sénat. Et si les démocrates ont remporté les sièges de gouverneur au Kansas et dans le Michigan, deux Etats du Midwest traditionnellement républicains et où Trump l’avait emporté haut la main en 2016, ils ne sont par contre pas parvenus à imposer leurs candidats à la tête de la Floride et de l’Ohio, deux Etats clés pour les présidentielles.

Les résultats des élections de mi-mandat sont donc plus mitigés qu’il n’y paraissait au vu des mines réjouies qu’affichaient les démocrates alors que tombaient les résultats du scrutin. Et, surtout, le pays reste aussi divisé qu’à la veille des élections. Divisé entre démocrates et républicains et divisé au sein des deux grands partis. Les manœuvres politiques qui paralysent en grande partie l’action du Congrès américain depuis plusieurs années devraient donc se poursuive.

♦ Fin de législature

Dans l’immédiat, rien ne change au Congrès. Il faudra en effet attendre le 3 janvier pour que commence la prochaine législature. D’ici là, le président Trump continuera à y jouir d’une double majorité républicaine, en sachant que le Congrès devrait fermer boutique vers la mi-décembre pour les congés de fin d’année. Avant cela, le Sénat ratifiera le nouvel accord commercial liant les Etats-Unis au Mexique et au Canada. Trump pourrait également tenter d’arracher au Congrès des fonds supplémentaires pour financer la construction de "son" mur à la frontière mexicaine avant que les démocrates ne reprennent le contrôle de la Chambre.

♦ Présidence de la Chambre

La première bataille qui secouera le prochain Congrès se déroulera à la Chambre. Et c’est parmi les démocrates qu’elle se jouera alors qu’ils devront s’accorder sur le nom de celui ou celle qui présidera la Chambre. Nancy Pelosi, leur chef de file qui avait déjà occupé le poste de " speaker " entre 2007 et 2011 veut le récupérer. Elle part en position de force. Mais pendant la campagne, plusieurs candidats démocrates ont dit vouloir que ce soit quelqu’un de plus jeune et pas issu de l’establishment du parti qui soit choisi.

♦ Priorités démocrates

Une fois la question de la présidence de la Chambre réglée, les démocrates ont déjà fait savoir qu’ils voudraient réformer au plus vite certaines lois électorales. Ils veulent notamment empêcher que les républicains puissent encore prendre des mesures visant à éjecter des électeurs noirs ou issus d’autres minorités des registres électoraux (des électeurs majoritairement démocrates), comme ils l’ont fait ces dernières années dans plusieurs parties du pays.

Le Sénat, la Chambre des représentants: qui s'occupe de quoi? C'est au Congrès que revient le pouvoir de faire les lois. Comme c'est le cas dans de nombreux pays dits démocratiques, une proposition de loi ne deviendra loi qu'une fois que les deux chambres du Congrès en auront adopté la même version. Le Sénat et la Chambre ont chacun des prérogatives propres en plus de ce pouvoir législatif. Le premier représente davantage les états et la politique nationale. La seconde est, elle, plus axée sur les problèmes de la vie quotidienne des citoyens. Mais aucune n'est supérieure à l'autre. → Le Sénat: Un des rôles du Sénat est de confirmer les candidats nommés par le président à des postes d'ambassadeurs, de juges de la Cour suprême ou à d'autres fonctions élevées. Tout traité international signé par l'exécutif doit aussi être ratifié par le Sénat (à une majorité des deux tiers). Il a également le pouvoir de bloquer des propositions de loi émanant de la Chambre. → La Chambre des représentants: Les propositions de lois peuvent émaner des deux chambres du Congrès, mais seule la Chambre des représentants a le pouvoir d'initier les lois de financement. C'est également elle qui lance les procédures de destitution. Mais c'est le Sénat, agissant comme un tribunal, qui juge in fine si un président doit être destitué ou pas. Les deux chambres ont également le pouvoir de créer des commissions d'enquêtes comme celles qui ont été mises sur pied pour déterminer s'il y a eu interférence russe dans les élections américaines de 2016 ou pour établir les responsabilités dans l'attaque de Benghazi au cours de laquelle l'ambassadeur américain en Libye et un de ses collaborateurs avaient été tués. Et le Président? Le président n'est pas sans pouvoir face au Congrès. Il peut opposer son veto à toute loi qui atterrit sur son bureau. Dans ce cas, le texte est renvoyé dans les deux chambres qui peuvent choisir de tenir compte des remarques qu'il aurait formulées ou, au contraire, décider de contrer son veto à une double majorité des deux tiers. Le président Obama avait opposé 12 fois son veto, comme le président George W. Bush avant lui.

Le président peut également contourner un Congrès qui lui serait hostile en adoptant des décrets présidentiels. Le président Obama était ainsi parvenu à imposer plusieurs mesures environnementales et Trump avait utilisé ce moyen pour fermer la porte des Etats-Unis aux ressortissants de sept pays, dont cinq à majorité musulmane.

♦ Compromis possibles

Les démocrates du Congrès devraient également très vite multiplier les efforts pour faire avancer certains dossiers potentiellement rassembleurs comme les investissements que le pays devrait faire dans ses infrastructures et le prix des médicaments prescrits (jugé excessif de part et d’autre de l’échiquier politique). Si les républicains renâclent à les suivre, ils pourraient même tenter de décrocher un accord avec le président Trump sur ces deux questions. Après tout, ce dernier aura autant besoin qu’eux de concrétiser certains projets avant la prochaine échéance électorale, en 2020.

♦ Budget et dette publique

Quoi qu’il en soit, deux gros dossiers particulièrement clivants atterriront sur la table du Congrès début 2019: le budget américain et le plafond de la dette publique. La dernière fois que le Congrès américain a adopté un budget à temps pour le début de la nouvelle année fiscale (au 1er octobre), c’était en 1997. Pour rappel, la Maison-Blanche publie traditionnellement son projet de budget pour l’année fiscale à venir en février. Or, les prochaines discussions budgétaires s’annoncent à nouveau tendues alors que Trump ne manquera pas de demander une nouvelle hausse des budgets militaires qu’il voudra compenser par des coupes ailleurs, essentiellement dans les programmes sociaux. Cela ne passera pas auprès des démocrates qui seront désormais en position de force à la Chambre.

Quant au plafond de la dette, Trump l’a suspendu jusqu’au 1er mars 2019. Le Congrès devra le relever s’il ne veut pas que les Etats-Unis tombent en défaut de paiement. Les débats seront sans doute houleux, mais une telle crise ne serait à l’avantage de personne et un accord sera sans doute trouvé.

♦ Enquêtes parlementaires

Là où les choses pourraient réellement se corser, c’est au niveau des enquêtes parlementaires que les démocrates ont promis de lancer s’ils reprenaient le contrôle de la Chambre. Ils ne s’en priveront pas d’autant qu’ils auront désormais le pouvoir d’obliger des membres de l’administration à venir témoigner devant le Congrès. Les angles d’attaque ne manqueront pas, qu’il s’agisse des potentiels conflits d’intérêts qui pourraient découler du fait que Trump ne se soit pas complètement détaché de la Trump Organization (même si ce sont ses deux fils aînés qui dirigent désormais l’entreprise familiale), des soupçons de collusion avec la Russie pendant la présidentielle de 2016 ou des agissements de son administration.