Trump a ratifié le plan de relance, le shutdown est évité

Critiqué par son propre camp

L'expiration, samedi à minuit, de deux programmes d'assistance fédérale pour 12 millions de personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie a changé la donne et forcé le milliardaire républicain à revenir sur sa décision. Trump était aussi malmené par des critiques venant de partout, de son camp républicain notamment, l'enjoignant à agir au plus vite pour éviter un désastre économique et social.