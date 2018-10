Trump a-t-il eu raison de déchirer le traité nucléaire avec la Russie?

Doit-on craindre une prolifération des armes nucléaires? "Tant que les gens ne seront pas revenus à la raison, nous en développerons. C’est une menace pour qui vous voulez. Et ça inclut la Chine, et ça inclut la Russie, et ça inclut quiconque veut jouer à ce jeu-là." Le Président américain a ainsi menacé d’accroître l’arsenal nucléaire des États-Unis, quelques jours seulement après s’être retiré du traité INF sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, signé avec la Russie en 1987 pendant la Guerre froide. Les premières réactions n’ont pas tardé à pleuvoir. "Des initiatives de ce genre, si elles sont mises en œuvre, rendront le monde plus dangereux", a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. De son côté, l’Union européenne a estimé que Washington et Moscou devaient "poursuivre un dialogue constructif pour préserver ce traité", l’estimant "crucial pour l’UE et la sécurité mondiale".