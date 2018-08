Trump accuse son ex-avocat de mentir

→ Les faits

D'un côté, Manafort, condamné à 8 reprises pour fraudes bancaire et fiscale. De l'autre, Cohen qui plaide coupable de huit chefs d’accusation, notamment fraude fiscale et violation des lois sur le financement des campagnes électorales. L'ex-avocat de Trump ne s'est pas contenté de plaider coupable, il a également incriminé le président américain .

Cohen a reconnu, sous serment, avoir acheté le silence de deux maîtresses présumées du Président, en versant 130.000 et 150.000 dollars respectivement à l’actrice de films X Stormy Daniels et l’ancienne playmate de Playboy Karen McDougal (qui affirment toutes deux avoir eu une liaison avec Trump) - "à la demande du candidat" et "avec l’intention d’influencer l’élection". Selon l'avocat de Cohen, ce dernier pourrait avoir d'autres informations en réserve qui pourraient intéresser le procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie.