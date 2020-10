Trump affirme se sentir "beaucoup mieux"

Dans la vidéo de quatre minutes publiée sur Twitter, Donald Trump, l'air fatigué et portant une veste et une chemise à col ouvert, dit qu'il ne se "sentait pas si bien" en arrivant à l'hôpital militaire Walter Reed et que les prochains jours seraient décisifs dans son combat contre le coronavirus. "Je suppose que le vrai test sera lors des prochains jours, nous verrons donc comment ils se passent", a déclaré Donald Trump assis à une table devant un drapeau américain.