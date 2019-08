Trump annonce de nouvelles taxes sur des produits chinois: Wall Street dans le rouge, le pétrole chute

Trump taxera à 10%, à compter du 1er septembre, 300 milliards de dollars d'importations chinoises. Les indices sont passés dans le rouge à Wall Street, tandis que le pétrole chute de 7%. Le rendement des treasuries à 10 ans tombait, lui, à son plus bas niveau depuis novembre 2016.

Donald Trump a annoncé ce jeudi qu'il imposerait à compter du 1er septembre des droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises non encore taxées. "Les discussions commerciales se poursuivent, et durant ces discussions, les Etats-Unis commenceront, le 1er septembre, à imposer de faibles droits de douanes additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars restants de biens et de produits venant de Chine dans notre pays", écrit le président américain sur Twitter. Trump précise que cela ne concerne pas les 250 milliards de dollars d'importations chinoises déjà taxées à 25%.