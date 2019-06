Trump annule in extremis des frappes américaines contre l'Iran

Cette nuit, des avions de chasse et des navires de guerre américains ont reçu l'ordre de frapper des points stratégiques militaires iraniens avant que Washington ne se ravise et annule l'opération, rapporte le New York Times.

Selon le New York Times, une opération militaire d'envergure contre des cibles militaires iraniennes avait était programmée par Washington cette nuit avant d'être annulée de justesse. Des représentants officiels de l'administration Trump ont confié au quotidien new-yorkais que des avions de chasse et des navires de guerre étaient en position et prêts à frapper au moment au moment de la volte-face américaine. Des batteries de missiles et des radars militaires iraniens auraient fait partie des cibles désignées. Aucun missile n'a été tiré.