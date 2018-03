Trump annulera les taxes sur l'acier et l'aluminium... à une condition

Donald Trump a promis ce lundi qu’il annulerait les taxes douanières sur l’acier et l’aluminium – idée hautement controversée – si un nouvel accord de libre-échange Aléna "juste" est signé.

Et revoici l’idée, ô combien controversée, de Donald Trump d’imposer de fortes taxes douanière sur l’acier et l’aluminium . Mais cette fois il s’agit de l’annuler … à une condition: qu’un nouvel accord de libre-échange Aléna "juste" soit signé.

→ Donald Trump avait annoncé la semaine dernière qu’il imposerait des droits de douane de 25% pour l’acier et de 10% pour l’aluminium, et avait ainsi fait trembler les marchés européens. Le Mexique et le Canada pourraient donc ne pas être touchés par cette hausse des tarifs douaniers.