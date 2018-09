Trump assouplit les règles post-Deepwater

Les grandes firmes pétrolières et gazières ne seront plus soumises à la certification de contrôleurs indépendants, et auront moins d'informations à livrer aux autorités.

L’administration Trump a décidé d’assouplir les règles qui avaient été imposées aux grands groupes pétroliers et gaziers pour limiter les risques liés à leurs activités offshore après la catastrophe de Deepwater Horizon en 2010. L’explosion qui s’était produite sur cette plate-forme pétrolière appartenant au groupe pétrolier BP avait coûté la vie à onze ouvriers et causé la pire catastrophe environnementale de l’histoire de la Louisiane et des Etats-Unis. la facture totale s’était élevée à 65 milliards de dollars pour BP, dont une amende de 19 milliards de dollars.

6 ans Il avait fallu 6 ans pour que l’administration Obama adopte de nouvelles règles de sécurité.

Il avait ensuite fallu 6 ans pour que l’administration Obama adopte de nouvelles règles de sécurité qui prévoyaient notamment l’obligation pour les groupes pétroliers et gaziers de faire certifier leurs installations offshore par des contrôleurs indépendants. Mais, l’administration Trump a décidé de lever cette obligation. De même que celle de construire des plates-formes dont les équipements peuvent résister aux conditions les plus extrêmes. Elle a également opté pour un assouplissement des règles en matière d’informations devant être fournies par les producteurs aux autorités américaines.