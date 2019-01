Trump au Texas pour exiger les fonds nécessaires à son mur frontalier

Donald Trump s'est à nouveau dit en droit de décréter l'état d'urgence pour s'affranchir de l'aval du Congrès et obtenir le déblocage des fonds nécessaires à l'édification du mur qu'il a promis à la frontière mexicaine. Le président des Etats-Unis s'est rendu ce jeudi à McAllen, localité frontalière du Texas, afin de démontrer le bien fondé de ses exigences. Il était accompagné de familles endeuillées par des crimes imputés à des immigrés clandestins et de gardes-frontières qui ne perçoivent plus de salaire en raison du bras de fer budgétaire avec le Capitol, qui a privé un quart des services publics de leurs budget.

"Sans cette barrière, une barrière très importante quelle qu'en soit la forme, on ne pourra résoudre ce problème", a-t-il déclaré à la presse, en désignant des saisies d'héroïne, d'armes à feu et un sac plein d'argent liquide. La veille, le président avait mis fin de façon abrupte à une nouvelle rencontre avec les chefs de files du Parti démocrate, désormais majoritaire à la Chambre des représentants.

Donald Trump réclame 5,7 milliards de dollars pour le financement d'une barrière en métal - et non plus du mur en béton qu'il a promis lors de la campagne présidentielle - afin de résoudre ce qu'il qualifie de crise sécuritaire et humanitaire à la frontière sud des Etats-Unis. N'ayant pu obtenir satisfaction, le président a décidé de ne pas ratifier plusieurs budgets fédéraux, ce qui a provoqué la paralysie d'environ 25% des services administratifs. La situation dure depuis le 22 décembre.