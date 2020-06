Trump autorise des sanctions économiques contre des responsables de la CPI

"Malgré les appels répétés des Etats-Unis et de nos alliés en faveur d'une réforme, la Cour pénale internationale n'a rien fait pour se réformer et continue de mener des enquêtes motivées politiquement contre nous ou nos alliés, dont Israël."

"Malgré les appels répétés des Etats-Unis et de nos alliés en faveur d'une réforme, la Cour pénale internationale n'a rien fait pour se réformer et continue de mener des enquêtes motivées politiquement contre nous ou nos alliés, dont Israël", a déploré la porte-parole du président américain dans un communiqué. Il s'agit d'une riposte directe à la décision en appel prise en mars par la juridiction de La Haye d'autoriser l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan malgré l'opposition de l'administration Trump.