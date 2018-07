Trump avertit l'Iran: "Ne menacez plus jamais les États-Unis"

Le président américain Donald Trump s'est adressé à l'Iran sur Twitter et a averti le président Hassan Rohani de ne "plus jamais menacer les États-Unis" sous peine de "conséquences telles que peu au cours de l'Histoire ont connues".

"Ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connu auparavant", a écrit Donald Trump sur Twitter en s'adressant au président iranien Hassan Rohani, en ajoutant ensuite: "Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles démentes de violence et de mort. Faites attention."