Trump bat un record de popularité... à quelques jours de sa mise en accusation

La semaine de Donald Trump s'annonce houleuse, avec une mise en accusation quasiment certaine au Congrès. Les faits sont graves: il est reproché au président d'avoir fait directement pression sur l'Ukraine pour que ce pays enquête sur Joe Biden, son possible adversaire démocrate en novembre 2020. Et l'opposition ayant repris le contrôle de la chambre basse il y a un an, le milliardaire new-yorkais est quasiment certain de devenir le troisième président de l'histoire des Etats-Unis renvoyé en procès.