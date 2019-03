Trump demande 8,6 milliards de dollars pour son mur

La Maison-Blanche va dévoiler aujourd’hui un projet de budget 2020 de plus de 4.000 milliards de dollars prévoyant notamment de consacrer 8,6 milliards de dollars à la construction du mur à la frontière mexicaine, selon des informations déjà parues dans la presse américaine. Le document est attendu vers 16h30, heure belge.

Le président Trump prévoit aussi de continuer à doper le budget du Pentagone tout en réduisant de 5% en moyenne la plupart des postes de dépenses publiques discrétionnaires . De nombreuses administrations et agences fédérales devraient par ailleurs continuer à se serrer la ceinture. Le retour à l’ équilibre budgétaire n’est toutefois pas prévu avant 2034 .

Pas la moindre chance au Congrès

Même au Sénat, il y a peu de chances qu’une majorité de 60 voix (sur 100) se dégage pour adopter un tel budget alors que les républicains n’y disposent que de 53 sièges et que tous ne suivent pas forcément leur président sur les questions budgétaires.

Les arbitrages

Il n’y a pas que sur le mur que ce projet de budget va coincer au Congrès. La Maison-Blanche souhaite augmenter le budget du Pentagone en allant notamment gonfler le poste des opérations militaires extérieures qui se situe hors des limites budgétaires , alors même que le président Trump a décidé de retirer le gros de ses troupes de Syrie et d’Afghanistan. La manœuvre risque de faire grincer des dents dans les rangs démocrates.

Surtout qu’en parallèle, la Maison-Blanche propose de réduire de 5% les dépenses non militaires. Les programmes sociaux, environnementaux et internationaux devraient à nouveau boire la tasse. Tout comme les budgets de fonctionnement du département d’État (-23%), de l’Agence de protection de l’environnement (-32%) et d’autres administrations fédérales.