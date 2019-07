Trump détourne à son profit la fête du 4 juillet

"Ce sera le spectacle d'une vie!", a promis Donald Trump. La Maison-Blanche annonce "les plus grandes festivités du 4 juillet de l'histoire". Pourquoi ce 4 juillet est-il différent des autres?

Normalement, le 4 juillet est jour de fête nationale bon enfant aux États-Unis. Sans couleur politique. Mais l'édition 2019 va se faire tout en l'honneur du président milliardaire. Des chars d'assaut et un discours du président vont accompagner les traditionnels feux d'artifice. Il se fait que le président est en campagne pour la prochaine présidentielle...

Le 4-Juillet marque le Jour de l'indépendance, Independence Day, lorsqu'en 1776 treize colonies britanniques proclamèrent leur séparation de la couronne britannique et fondèrent les Etats-Unis d'Amérique

Évidemment, ça ne plaît pas à l'opposition. Plusieurs élus démocrates du Congrès craignent un "meeting de campagne partisan et télévisé". Pete Buttigieg , candidat à l'investiture démocrate, estime que le président utilise les militaires pour se mettre en valeur et "booster son ego" .

Concrètement, Donald Trump va faire, à 18H30 (00h30 à Bruxelles) un discours sur les marches du Lincoln Memorial, où Martin Luther King avait prononcé son discours historique "I have a dream" en 1963. Et pour le reste, des chars, des chasseurs en démonstration dans le ciel de Washington, de la musique militaire et les feux d'artifice...