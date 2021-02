Trump devrait échapper à une condamnation dans sa procédure de destitution

Poursuivi par la Chambre des représentants pour "incitation à l'insurrection" , Donald Trump doit désormais être jugé par les sénateurs. Il y a un mois, des centaines de partisans de l'ancien président prenaient d'assaut le Capitole lors de la certification de la victoire de Joe Biden. Un événement qui a fait cinq morts et a mis à mal l'un des piliers de la démocratie américaine. Trump a déjà prévenu qu'il ne se présenterait pas au procès.

Deuxième impeachment pour Trump

Donald Trump a déjà affronté une procédure de destitution fin 2019. Il était accusé d'"abus de pouvoir" pour avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur le fils de Joe Biden. Pour la première fois, un président des États-Unis fait face à deux impeachments et sera jugé pour l'un d'entre eux après avoir quitté la Maison-Blanche.

Une nouvelle fois, le milliardaire républicain risque bien de s'en sortir indemne. Pour condamner Donald Trump, il faut rassembler les deux tiers des 100 sénateurs. Autrement dit, 17 républicains doivent se ranger du côté des 50 démocrates. Une situation peu probable puisque 45 sur les 50 sénateurs républicains soutiennent la défense de l'ex-président qui pointe l'inconstitutionnalité d'un procès visant un président hors fonction. Soulever un tel aspect juridique évite aux républicains de devoir se positionner sur le fond du dossier. Il serait en effet bien plus affligeant de ne pas condamner Trump dans ce cas-là.

Les républicains divisés

Depuis les événements du Capitole, certains républicains tournent ouvertement le dos à Donald Trump. C'est le cas notamment de Liz Cheney, élue du Wyoming, et de Mitt Romney, perdant de l’élection présidentielle de 2012, qui se sont tous deux prononcé en faveur du procès. De l'autre côté du spectre, il y a les fervents défenseurs du 45e président comme Marjorie Taylor Greene, dont les frasques conspirationnistes ont défrayé la chronique. Le parti est donc fragmenté entre les conservateurs pro-Trump et les plus modérés qui s'en éloignent.