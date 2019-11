Trump devrait reporter les taxes sur les automobiles européennes

Donald Trump devrait annoncer cette semaine qu'il reporte, vraisemblablement de six mois, sa décision de taxer les automobiles importées de l'Union européenne. "Nous disposons de solides indications de la part de l'administration selon lesquelles il n'y aura pas de droits de douane pour nous cette semaine ", a déclaré un diplomate européen.

Pour rappel, en mai, Donald Trump avait déjà reporté de six mois, jusqu'à la mi-novembre, sa décision sur l'imposition de telles taxes supplémentaires. Les Etats-Unis doivent décider d'ici au 14 novembre s'ils imposent ces droits de douane pouvant aller jusqu'à 25% sur les automobiles et pièces détachées européennes, pour des raisons de sécurité nationale, en vertu d'une loi connue sous le nom de section 232. Si elles étaient adoptées, ces mesures toucheraient avant tout des constructeurs allemands comme Volkswagen, BMW ou Daimler. La mise en oeuvre de ces droits de douane a déjà été repoussée de six mois.